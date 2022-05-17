شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يصطدم بالقطبين يوليو المقبل.. تعرف على باقى المباريات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة عن مواعيد باقى مباريات الدور الثانى من الدورى العام، والتى تشهد مواجهات قوية لفريق فيوتشر، حيث يصطدم بقطبى الكرة المصرية فى فترة زمنية قصيرة خلال شهر يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يلتقى فيوتشر مع الأهلى أولاً يوم 13 يوليو، على أن يواجه الزمالك يوم 28 يوليو أيضاً.



فيوتشر

ويناقش مسئولو نادى فيوتشر طلب نظرائهم فى الأهلى الخاص بشراء أحمد عاطف مهاجم الفريق، والذى أصبح أحد أهم المطلوبين داخل القلعة الحمراء، بعد تألقه الكبير هذا الموسم، ومن المقرر أن يفعل مسئولو نادى فيوتشر بند شراء أحمد عاطف من وادى دجلة هذا الموسم على أن يكون وقتها من حق النادى التصرف فى اللاعب سواء بيعه أو الإبقاء عليه.

وبدأ مسئولو الأهلى تحديد مطالبهم الفنية بخلاف المقابل المادى فى الصفقة، حيث استقر مسئولو فيوتشر على طلب استعارة لاعبين من الأهلى ضمن الصفقة فى مقدمتهم حسام حسن وكريم فؤاد.

وشارك أحمد عاطف مع فيوتشر فى 10 مباريات خلال الموسم الجارى، سجل 5 أهداف وصنع هدفاً، بمعدل دقائق لعب 799 دقيقة.