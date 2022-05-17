شكرا لقرائتكم خبر عن هل ترتفع أسعار اللاعبين فى كرة اليد بسبب منافسة القطبين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الفترة المقبلة ستشهد صراعا قويا بين الأهلى والزمالك على صعيد كرة اليد، خاصة فى ظل رغبة الفريق الأحمر فى القضاء على سيطرة الفريق الأبيض المحلية والأفريقية، التى نصبت فريق اليد بلقب الكوماندوز فى اللعبة.

وسيؤدى صراع القطبين خلال المرحلة المقبلة إلى ارتفاع سوق اللاعبين، خاصة أن الأهلى قام مؤخرا بعمل طفرة فى النشاط الرياضى بدايتها جاءت من عند تعيين خالد العوضى نجم كرة اليد السابق بالأهلى مديرا للنشاط الرياضى، خاصة أنه متخصص فى شئون اللعبة بشكل كبير، ومن بعدها تعيين الإسبانى دانييل جوردو مديرا فنيا للفريق، ومن بعدها التعاقد مع الثنائى المحترف الكوبى القطرى رفائيل كابوتيه والبرازيلى أكاسيو ماركيز قبل السوبر الأفريقى والكؤوس الأفريقية.

ونجح الأهلى فى ظل التدعيمات أن يخطف لقب السوبر الأفريقى فى النسخة الأخيرة بالنيجر، التى أقيمت قبل الكؤوس الأفريقية الحالية مباشرة بنتيجة 32 / 31، ليوقف مسيرة الأبيض عند 7 بطولات، ومن ثم الوصول إلى السوبر الأفريقى الثانى فى تاريخ القلعة الحمراء.

كما أن الزمالك طوال الفترة الماضية كان يرفض بقوة فكرة التعاقد مع أى محترف أجنبى فى صفوف كرة اليد فى ظل تواجد أحمد الأحمر المخضرم فى صفوفه، والذى يعد أغلى لاعب فى صفوف الفريق، ويحيى الدرع نجم الفراعنة قبل أن يعلن الأخير انضمامه إلى صفوف فيزبريم المجرى فى رحلة احتراف، ليعيد الفريق الأبيض حساباته مجددا فى استقطاب أجانب فى صفوفه، ما يرفع سوق اللاعبين فى ظل رغبة القطبين فى إبرام تدعيمات قوية.