تعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

تقام اليوم الثلاثاء 17 مايو/ آيار 2022 عدة مباريات هامة في مختلف المسابقات الأوروبية والعربية.



في الدوري الإنجليزي الممتاز، سيكون ليفربول على موعد مع خوض مباراته قبل الأخيرة، عندما يحل ضيفا على ساوثهامبتون، على ملعب سانت ماري، في الجولة الـ37.

في المقابل، يسعى الزمالك للانتفاضة من آثار هزيمته المفاجئة أمام إنبي، عندما يستضيف طلائع الجيش، على ملعب القاهرة الدولي، في الجولة الـ19 من الدوري المصري.

لقاء وحيد اليوم في الدوري الإنجليزي يقام ضمن الجولة 37 وقبل الأخيرة من المسابقة، ويجمع بين ساوثهامبتون وليفربول على ملعب "سانت ماري".

تُقام اليوم الثلاثاء 3 مباريات في الدوري المصري، تجمع الأولى منها بين الجونة ومصر المقاصة، فيما يواجه فيوتشر الاتحاد السكندري، بينما يستضيف الزمالك طلائع الجيش.

الدوري الإماراتي يشهد إقامة 5 مباريات في الجولة الـ24، تجمع الأولى بين الإمارات والعروبة، والثانية بين الوحدة واتحاد كلباء، والثالثة بين بني ياس والشارقة، والرابعة بين خورفكان والجزيرة، والأخيرة بين النصر والعين.