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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على القنوات الناقلة لمبارة الزمالك اليوم في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مايو 2022
متابعات_الخليج 365
يسعى الزمالك لتكرار فوزه على طلائع الجيش في الدور الأول، عندما يستضيفه على ملعب القاهرة الدولي، في الجولة الـ19 من الدوري المصري.
موعد مبارة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري هو الثلاثاء 17 مايو/آيار 2022.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.
تتولى قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية إذاعة مباريات الدوري المصري لموسم 2021-2022 بشكل حصري.
ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".
تردد قناة أون تايم سبورتس الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري
التردد: 11861
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
التصحيح: 6/5
معلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري
وأسندت القناة مهمة التعليق على مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري إلى المعلق المصري مؤمن حسن.
جدول ترتيب الدوري المصري لموسم 2021-2022
الزمالك - 41 نقطة
بيراميدز - 39 نقطة
الأهلي - 33 نقطة
سموحة - 33 نقطة
فيوتشر - 28 نقطة
جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 2021-2022
أحمد سيد زيزو - الزمالك - 11 هدفا
جون إيبوكا - إنبي - 9 أهداف
كريستوفر مابولولو - الاتحاد - 9 أهداف
مروان حمدي - سموحة - 9 أهداف
محمد هلال - البنك الأهلي - 7 أهداف
خالد قمر - الجونة - 6 أهداف
مامادو نياس - المقاولون العرب - 6 أهداف