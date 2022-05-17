تعرف على القنوات الناقلة لمبارة الزمالك اليوم في الدوري المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يسعى الزمالك لتكرار فوزه على طلائع الجيش في الدور الأول، عندما يستضيفه على ملعب القاهرة الدولي، في الجولة الـ19 من الدوري المصري.



موعد مبارة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري هو الثلاثاء 17 مايو/آيار 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، 11 مساء بتوقيت العاصمة الإماراتية أبوظبي.

تتولى قنوات "أون تايم سبورتس" المصرية إذاعة مباريات الدوري المصري لموسم 2021-2022 بشكل حصري.

ومن المقرر أن يتم نقل مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري عبر قناة "أون تايم سبورتس 1".

تردد قناة أون تايم سبورتس الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

التردد: 11861

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

التصحيح: 6/5

معلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

وأسندت القناة مهمة التعليق على مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري إلى المعلق المصري مؤمن حسن.

جدول ترتيب الدوري المصري لموسم 2021-2022

الزمالك - 41 نقطة

بيراميدز - 39 نقطة

الأهلي - 33 نقطة

سموحة - 33 نقطة

فيوتشر - 28 نقطة

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري لموسم 2021-2022

أحمد سيد زيزو - الزمالك - 11 هدفا

جون إيبوكا - إنبي - 9 أهداف

كريستوفر مابولولو - الاتحاد - 9 أهداف

مروان حمدي - سموحة - 9 أهداف

محمد هلال - البنك الأهلي - 7 أهداف

خالد قمر - الجونة - 6 أهداف

مامادو نياس - المقاولون العرب - 6 أهداف