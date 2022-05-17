شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يغادر إلى رواندا مساء اليوم للمشاركة فى البطولة الأفريقية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر فى السابعة من مساء اليوم بعثة فريق كرة السلة بنادى الزمالك إلى رواندا للمشاركة فى منافسات ربع نهائى البطولة الأفريقية، التى تقام فى الفترة من 21 إلى 28 مايو الجارى.

وصعد الزمالك إلى ربع نهائى بطولة أفريقيا بعد الفوز فى المباريات التى أقيمت فى مجموعة النيل، حيث صعد بجانب الفريق الأبيض كل من فاب وكيب تاون وبترو دى لواناد، ومن مجموعة الصحراء صعد سلا المغربى وسلاك الغينى، والمنستيرى التونسى بالإضافة إلى ار اى جى الرواندى .

وجاء تأهل الزمالك بعد أن فاز فى المواجهات الخمسة التى خاضها محققا العلامة الكاملة على الفرق التى واجهها، وكانت كالتالى ..الزمالك و كوبرا السودانى 63\ 80، الزمالك وكيب تاون الجنوب افريقى 77\101، الزمالك و بترو لواناد 72\85، الزمالك و فوكاش الكونغولى 92\101، الزمالك و فاب الكاميرونى 63\77 .

ومن المقرر أن تكون مواجهات ربع النهائى بين الزمالك وسلاك الغينى، بترو دى لواندا وسلا المغربى، كيب تاون والمنستيرى التونسى، وفاب الكاميرونى وار اى جى الرواندى .