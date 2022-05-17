شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل احتفالاته بالدورى: إحنا ملوك السلة فى مصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الحساب الرسمى لكرة السلة بالنادى الأهلى، احتفالاته عبر موقع فيس بوك، ونشر حساب الأهلى صوراً من احتفالات فريق السلة بالتتويج بدرع الدورى وعلق: يا صباح الخير يا صباح النصر إحنا ملوك السلة فى مصر.

وتوج الفريق الأول لكرة السلة بطلًا لدورى السوبر للمحترفين لكرة السلة موسم 2021 / 2022، بعد الفوز على الاتحاد السكندرى فى المباراة الخامسة ضمن سلسلة "best of 5" بنتيجة 88-75، فى المباراة التى جمعتهما على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وعبر أوجستى بوش، المدير الفنى للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادى الأهلى، عن سعادته بنجاح الفريق فى الفوز بلقب دورى السوبر للمحترفين، بعد الفوز على الاتحاد السكندرى فى الجولة الأخيرة من نهائى البطولة.

وقال: "سعيد للغاية بالفوز باللقب، واجهنا فريقًا قويًّا هو نادى الاتحاد السكندرى الذى يعتبر منافسًا قويًّا بعد أن تقابلنا فى 11 مواجهة خلال الموسم الجارى، وشهدت نتائج متكافئة بيننا".

وأضاف: "الروح والإصرار قادانا للفوز باللقب الصعب. كنا نعلم جيدًا أن المباراة صعبة".

وأكد المدير الفنى الإسبانى لـ"رجال سلة الأهلى" أنه سعيد بدعم جماهير النادى له الذى يشعر به بشكل مباشر، وأنه يتقبل رأى الجماهير بشكل عام، موجهًا الشكر لكل من يدعم الفريق.



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