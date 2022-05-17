شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الاتحاد يتوج بطلا لكأس السلطانية للمرة الوحيدة فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج نادى الاتحاد السكندرى بطلا لكأس السلطانية للمرة الوحيدة فى تاريخه بعد فوزه على الأهلى بهدفين دون رد سجلهم عبد المنعم جابر وعابدين فى مثل هذا اليوم 17 مايو 1935.

وكان تشكيل الاتحاد السكندرى فى هذه المباراة مكونا من: مختار أمين، عبدالمنعم جابر، محمد أمين، الشوباشي، المهداوي، خميس بدر، عابدين، الجندي، محمود اسماعيل حودة، جابر الصوري، عبده حلمى.

بينما جاء تشكيل الأهلى: حسن ذهني، كامل مسعود، اسماعيل نظيف، عبدالسميع نصير، عمر شندي، أمين شعير، هانى كامل، محمود امام، حسين حمدي، محمود مختار التتش، لبيب محمود ،وأدار المباراة الحكم البريطانى ويلز.

وتعد بطولة الكأس السلطانية هى البطولة الأبرز للاتحاد المصرى لكرة القدم والتى بدأت عام 1917 تحت إشراف الاتحاد المختلط قبل انطلاق بطولة كأس مصر .

وتعد مسابقة كأس مصر هى البطولة الأقدم التى ينظمها اتحاد كرة محلى فى تاريخ الكرة الأفريقية، وليس المصرية فحسب، فقد بدأت فى موسم 1921-1922.

وانطلقت البطولة العريقة تحت مسمى كأس التفوق المصرية "كأس الأمير فاروق" فى الفترة من 1922 إلى 1942 ثم تغير اسمها إلى كأس الملك من 1943 إلى 1952، قبل أن يعدل اسمها للمرة الأخيرة، لتصبح كأس مصر حتى الآن.

فى مارس "1922" تقرر إقامة أول مسابقة مصرية خالصة تابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم، حيث كانت البطولة الأبرز قبلها هى الكأس السلطانية التى بدأت عام 1917 تحت إشراف الاتحاد المختلط.

الاتحاد السكندرى هو ثالث الأندية الأكثر تتويجا بكأس مصر بعد الاهلى والزمالك، إذ نالها 6 مرات كما جاء وصيفا للبطل فى 8 مناسبات.

ويرتبط فريق الاتحاد السكندرى بذكريات مثيرة مع كأس مصر، حيث حصد زعيم الثغر لقب هذه البطولة ستة مرات سابقة أعوام 1926، 1936، 1948، 1963، 1973، 1976.

ويعد الأهلى صاحب السجل التاريخى فى عدد مرات التتويج بكأس مصر، إذ حصدها 37 مرة كما يعد أكثر الأندية حصولا على المركز الثانى فى البطولة نفسها بـ 15 مرة.

الزمالك يأتى فى المركز الثانى من حيث الألقاب بعد أن فاز بالبطولة 27 مرة، بينما جاء وصيفا للبطل 13 مرة.