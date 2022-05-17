شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد الزعيم.. صالح سليم ومباراة قمة من أسباب عشق عادل إمام للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الزعيم عادل إمام، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ82، فهو من مواليد 17 مايو 1940، حيث يمتلك سجلا فنيا حافلا بالأعمال التى أصبحت راسخة فى أذهان المشاهدين المصريين والعرب؛ واستحق من خلاله أن يتربع على عرش الكوميديا والفن فى مصر والعالم العربى.

عادل إمام تاريخ طويل من الفن والإبداع، عاشه معه الجمهور منذ اللحظات الأولى لطلته على الشاشة، وعلى مدار أكثر من 60 عاماً من الفن كان الزعيم عادل إمام قادراً على أن يكون النجم الأكثر شعبية ليس فى مصر بحسب وإنما فى الوطن العربى أجمع.

الزعيم عادل إمام أعلن فى أكثر من مناسبة تشجعيه للنادى الأهلى، المثير للدهشة أن الراحل صالح سليم، رئيس القلعة الحمراء الأسبق، كان سبباً فى عشق عادل إمام للنادى الأهلى، حيث كانا يسيران فى إحدى الطرقات بين المقابر ولم يكن عادل إمام مهتماً بالكرة ووقتها داعبه صالح سليم بأنه لو كان متاحاً للأموات التشجيع لاختاروا النادى الأهلى.

"أنا ركبى حديد، والأهلى حديد".. كان هذا الهتاف الشهير الذى قاله الزعيم عادل إمام فى فيلم "رجل فقد عقله" من أشهر الهتافات الكروية لمشجعى الأهلى، ويكشف أيضاً عن قصة حب الزعيم للفريق الأحمر.

الفيلم شارك فى بطولته الفنان فريد شوقى وكل من عادل إمام وإكرامى حيث لعب الثنائى الأخير دور لاعبين فى النادى الأهلى، واشتهر خلاله عادل إمام بشخصية كابتن زيزو بينما قدم إكرامى شخصيته الحقيقية كحارس مرمى للأهلى.

شارك عادل إمام فى العديد من الأفلام التى روجت لكرة القدم، وظهر كلاعب بها، مثل فيلم الشياطين والكورة والحريف، وكشف وقتها أنه كان يشجع نادى الزمالك منذ صغره قبل أن يتحول إلى تشجيع النادى الأهلى، وذلك بعد مشاهدته لمباراة قمة بين الفريقين قائلا: "الأهلى فاز ووجدت الجميع والدنيا حمراء، وفور وصولى إلى البيت رأيت رامى ابنى وهو فى عمر العامين يهتف أهلى أهلى".

وأضاف: "المنزل بالكامل عندى أهلاوى، لكننى أحب الزمالك وجميع اللاعبين أصدقائى".