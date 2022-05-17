شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش بالدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك مباراة مهمة مع نظيره طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين كعادة لقاءات الناديين فى السنوات الأخيرة.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش الليلة بالدورى

تقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش فى التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، ويسعى البرتغالى فيريرا المدير الفنى للزمالك لاستعادة نغمة الانتصارات للاستمرار على قمة المسابقة أملا فى تعثر الأهلى بمؤجلاته الأربعة المقبلة، ويغيب عن الزمالك فى مباراة الليلة كل من طارق حامد للإيقاف بسبب الحصول على الإنذار الثالث فى مواجهة إنبى، ومحمود عبد الرازق شيكابالا بسبب الإصابة، فيما يستعيد الفارس الأبيض جهود إمام عاشور بعد غيابه فى مباراة إنبى بسبب الإيقاف.

نتيجة آخر ظهور للزمالك والطلائع فى الدورى

وخسر الزمالك من إنبى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، بينما تعادل الطلائع مع البنك الأهلى بهدف لكل فريق فى نفس الجولة.

ترتيب الزمالك والطلائع فى جدول الدورى

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدورى برصيد 41 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 13 لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر ثلاثة لقاءات، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا، بينما يحتل الطلائع المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 23 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 14.

غيابات الزمالك أمام الطلائع فى الدورى

ويغيب عن الزمالك في مباراة الليلة كل من طارق حامد للإيقاف بسبب الحصول على الإنذار الثالث في مواجهة إنبى ومحمود عبد الرازق شيكابالا بسبب الإصابة ، فيما يستعيد الفارس الأبيض جهود إمام عاشور بعد غيابه في مباراة إنبى بسبب الإيقاف.