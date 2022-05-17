شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمد مصيلحي قائد أوركسترا سيمفونية طائرة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح محمد مصيلحي، المدير الفنى لفريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى، فى قيادة أوركسترا ماسترز القلعة الحمراء لمصالحة الجماهير الحمراء بالتتويج بلقب بطولة أفريقيا على حساب الترجي التونسى، فى ظل الإخفاق المحلى هذا الموسم.

ويمتلك محمد مصيلحي خبرات قوية فى عالم تدريب الكرة الطائرة، خاصة أنه قائد يرتبط بكيمياء قوية مع نجوم الفريق أمثال عبد الله عبد السلام وأحمد عصام ومحمد عادل دولا وحسام يوسف وأحمد سعيد.

كما أن مصيلحي نجح فى إعطاء الثقة للاعب الشاب عبد الرحمن الحسينى الذى يقدم مستويات طيبة مع الفريق الأحمر.

وتأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى إلى النهائى بالفوز على نظيره ميناء دوالا الكاميرونى بنتيجة 3/0، فى إطار نصف نهائى بطولة أفريقيا.

ويرصد الخليج 365 لقطات للمدير الفنى محمد مصيلحي فى الصور التالية: