شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن تصحيح المسار أمام طلائع الجيش بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، فى مواجهة صعبة للفريقين كعادة لقاءات الناديين فى السنوات الأخيرة.

وخسر الزمالك من إنبى بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، بينما تعادل الطلائع مع البنك الأهلى بهدف لكل فريق فى نفس الجولة.

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في مباراتين وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 18، بينما يحتل الطلائع المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 14.

ويسعى البرتغالى فيريرا، المدير الفني للزمالك، لاستعادة نغمة الانتصارات للبقاء على قمة المسابقة أملا فى تعثر الاهلى بمؤجلاته الأربعة المقبلة، ويغيب عن الزمالك في مباراة الليلة كل من طارق حامد للإيقاف بسبب الحصول على الإنذار الثالث في مواجهة إنبى ومحمود عبد الرازق شيكابالا بسبب الإصابة، فيما يستعيد الفارس الأبيض جهود إمام عاشور بعد غيابه في مباراة انبى بسبب الإيقاف.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة الطلائع مكونا من: "محمد عواد في حراسة المرمى، في الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبد الغنى – محمود حمدى الونش – حازم إمام، في الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف روقا – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقى – يوسف أوباما، في الهجوم: عمر السعيد".

وفى المقابل، يسعى طارق العشرى المدير الفني لطلائع الجيش لاستغلال صحوة الفريق الحالية، بجمع ثمانى نقاط من أربع مباريات، شهدت التعادل مع الأهلي، والفوز على سيراميكا، والإسماعيلي والتعادل مع البنك الاهلى، لمواصلة الانتصارات، وتحقيق الفوز على الزمالك، من أجل الوصول للنقطة، "26" التى ستضع الفريق فى المركز "السادس"، وبالتالي، يقترب من المنافسة على المربع الذهبى.

ولم يخسر الطلائع منذ 10 مباريات متتالية بالدوري، ويعول العشري على قدرات "مهند لاشين ومحمد بسام وعمرو السيسي والنيجيري فيكتوري وأحمد سمير".