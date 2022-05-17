شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يبحث عن الفوز الثامن على أندية المغرب قبل موقعة الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدٍ جديد يخوضه النادي الأهلي يوم 30 مايو الجاري، عندما يلتقى مع الوداد المغربي فى نهائى دوري أبطال أفريقيا، فى مباراة لا تقبل التهاون من لاعبي القلعة الحمراء الذين يدافعون عن اللقب الذى يحمله الفريق الأحمر فى آخر نسختين.

ويمتلك بيتسو موسيماني ، المدير الفني للفريق الأحمر، تاريخاً حافلاً فى مواجهة أندية المغرب بشكل عام، سواء خلال تواجده على رأس الإدارة الفنية لصن داونز فى وقت سابق، أو تواجده فى الوقت الحالي بالأهلي.

وسبق للمدرب الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني أن واجه أندية المغرب فى 16 لقاء، 10 مرات وهو مدرب فى صن داونز و6 مرات مدربا للأهلي.

ويعتبر الوداد المغربي أكثر الأندية المغربية التى واجهها موسيماني خلال مسيرته التدريبية، حيث التقى الفريق المغربي 12 مرة، 10 مرات وهو على رأس الإدارة الفنية لصن داونز ومرتين خلال وجوده بالأهلي.

وحقق موسيماني 7 انتصارات على الأندية المغربية، فيما تعادل فى 5 مباريات، وتلقى الهزيمة فى 4 مواجهات أخرى، غير أن الجنوب أفريقي لم يتذوق الهزيمة مع الأهلي حيث فاز فى 4 مباريات وتعادل فى مباراتين.