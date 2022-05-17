شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام طلائع الجيش بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأمل الزمالك صاحب الصدارة برصيد 41 نقطة، بقيادة مدربه البرتغالي جيسوالدو فيريرا، تجاوز آثار الخسارة الأخيرة أمام إنبي، حين يخوض مواجهة أخرى صعبة ضد طلائع الجيش فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز .

ويسعى البرتغالى فيريرا المدير الفني للزمالك لاستعادة نغمة الانتصارات للاستمرار على قمة المسابقة أملا فى تعثر الاهلى بمؤجلاته الأربعة المقبلة، ويغيب عن الزمالك فى مباراة الليلة كل من طارق حامد للإيقاف بسبب الحصول على الإنذار الثالث في مواجهة إنبى ومحمود عبد الرازق شيكابالا بسبب الإصابة، فيما يستعيد الفارس الأبيض جهود إمام عاشور بعد غيابه في مباراة إنبى بسبب الإيقاف.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة الطلائع مكونا من: "محمد عواد في حراسة المرمى، في الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبد الغنى – محمود حمدى الونش – حازم إمام، في الوسط: إمام عاشور – محمد أشرف روقا – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقى – يوسف أوباما، في الهجوم: عمر السعيد".

ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري برصيد 41 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز في 13 لقاء وتعادل في مباراتين وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبيه 32 هدفا وتلقت شباكه 18.