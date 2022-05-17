شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتحدى الاتحاد السكندري فى مواجهة الجريحين بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاتحاد السكندري ضيفا ثقيلا على فيوتشر فى مباراة قوية تجمع الفريقين في السادسة والنصف مساءً على ملعب السلام فى الأسبوع الـ19 من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 28 نقطة، حصدها أبناء على ماهر بعد خوض 18 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 8 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 5 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو فيوتشر 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 15 هدفاً أخر.

بينما يحتل الاتحاد السكندرى بعدما وصل رصيده للنقطة 19 المركز المركز الثالث عشر بعد خوض 18 مباراة، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 7 مواجهات، سجل لاعبوه 24 هدفا واستقبلوا 30 هدفا.

مباراة اليوم تلعب تحت شعار لقاء الجريحين، حيث توقف قطار الانتصارات المتتالية لفريق فيوتشر في الجولة الماضية بالهزيمة أمام فاركو، بعد 4 انتصارات متتالية على سيراميكا وسموحة والجونة وسيراميكا.

الظروف مشابهة بالنسبة للاتحاد السكندري الذى يدخل المباراة بعد هزيمة موجعة أمام سموحة في ديربي الإسكندرية بخماسية مقابل هدفين، خاصة أن الفريق في آخر 10 مباريات بمسابقة الدوري لم يحقق سوى انتصار وحيد على غزل المحلة مقابل 4 تعادللت و5 هزائم وهو ما يثير غضب جماهير زعيم الثغر بعد الانتقالات الكبيرة التي أبرمها النادي مطلع هذا الموسم.