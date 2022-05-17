شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة البنك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى اليوم، الثلاثاء، استعداداته لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها الثامنة مساء غد الأربعاء باستاد المقاولون العرب فى الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن موسيمانى قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا.

ويتطلع الأهلى لحصد النقاط الثلاث أمام البنك الأهلى لتصحيح مساره بالمسابقة المحلية، بعدما تعثر المارد الأحمر فى ثلاث جولات متتالية بالخسارة أمام المصرى البورسعيدى والتعادل مع طلائع الجيش سلبياً ومع سيراميكا بهدف لكل فريق، ليفرط فى سبع نقاط كاملة فى الصراع على الصدارة مع الزمالك "حامل اللقب" والذى خسر من إنبى مؤخرا بثنائية ليمنح الأهلى هدية جديدة.

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 33 نقطة بعدما لعب 14 مباراة، فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر مرة وحيدة، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 10.