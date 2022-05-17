شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يستدرج المقاصة فى مهمة البحث عن أول انتصار مع تامر مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق الجونة على ملعبه خالد بشارة بالغردقة مصر المقاصة فى مباراة قوية بالجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، وهي المباراة المقرر إقامتها فى الرابعة عصر اليوم الثلاثاء.

ويخوض مصر المقاصة المباراة بعدما توقف رصيده عند النقطة 10 فى المركز الثامن عشر والأخير جمعها من 18 مباراة، حيث فاز في مباراة وتعادل في 7 لقاءات وخسر 9 مواجهات، سجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلوا 23 هدفا.

ويحتل الجونة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة حقق خلالها الفوز خمس مرات وتعادل مرتين وتلقى 10 هزائم، وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكهم 24 هدفا.

ويسعى المقاصة لتحقيق انتصار على الجونة يحيي به أمال البقاء بالدوري هذا الموسم، ويستعيبد نغمة الانتصارات الغائبة مع المدرب الجديد طارق حجاجد والذى فشل في تحقيق أي انتصار خلال مبارياته الأربعة الأخيرة أمام غزل المحلة وسموحة وفيوتشر وبيراميدز.

الجونة بقيادة مدربه الشاب تامر مصطفى يسعى للخروج من فخ النتائج السلبية التي ضربت الفريق، أمام فريقه السابق، حيث قاد الجونة في ثلاثة مباريات أمام فيوتشر وبيراميدز وسيراميكا وانتهت المباريات الثلاثة بالهزيمة، كما أن الفريق لم يحقق سوى انتصار وحيد مقابل 7 هزائم في آخر 8 مباريات بالمسابقة.