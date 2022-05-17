شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المقاولون يتابع موقعة الزمالك والطلائع استعداداً لمواجهة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفني للمقاولون العرب، بقيادة محمد عودة، استكشاف فريق طلائع الجيش من خلال مراجعة المباريات السابقة فى الدوري العام، استعداداً للقاء المرتقب بين الفريقين السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر المسابقة المحلية، والتي يستضيفها استاد جهاز الرياضة العسكري.

ويتابع الجهاز الفني للمقاولون العرب مباراة الزمالك وطلائع الجيش، المقرر إقامتها اليوم باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 19، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف لدى أبناء طارق العشري.

وكان المقاولون قد تعادل فى مباراة الجولة 19 مع نظيره إنبي، فى اللقاء الذى أقيم باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، بهدفين لكل فريق.

من جانبه، علق المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، على مغازلة الحساب الرسمي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لنادى المقاولون، بتصميم قميص مشابه لقميص المقاولون.

وقال عادل، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، هذا أكبر دليل على المكانة العالمية التى وصل إليها المقاولون، وحريصون دائما على التواصل مع الأندية الأوروبية للتسويق للناشئين من أجل استنساخ تجربة محمد صلاح.

وأضاف فتحى، "تصميم قميص المقاولون العرب شمل تطويرا ملحوظا الفترة الأخيرة، وأضفنا شعار الذئاب عليه، وهو ما جعل له مكانة مميزة، ووصلنا إلى مكانة لم تصل إليها أندية جماهيرية وأى لاعب فى مصر يتمنى اللعب للمقاولون بعد الأهلي والزمالك".

وتابع عضو مجلس المقاولون، "اتبعنا سياسة محترفة فى قطاع الناشئين، بداية من الموسم الجارى وننتظر أن تؤتي ثمارها بإفراز لاعبين مميزين، ولا شك أن محمد صلاح فتح للمقاولون ولمصر بأكملها بابا جديدا للعالمية بعد تألقه ونتمنى له مزيدا من التوفيق".