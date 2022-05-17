شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام بوسكو والزمالك مع فاب الكاميرونى بنصف نهائى الكؤوس الأفريقية لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام مباريات نصف نهائى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس المقامة فى النيجر اليوم، الثلاثاء، بمشاركة القطبين كطرفى المربع الذهبى فى هذه النسخة، ويلتقى الأهلى مع بوسكو الإيفوارى فى الخامسة مساءً، بينما يواجه الزمالك فاب الكاميرونى فى السابعة مساءً، وسط طموح فى الوصول لنهائى مصرى خالص يوم 19 مايو الجارى.

وتأهل فريق يد الزمالك لنصف النهائى بالفوز على كيركوس الإثيوبى بنتيجة 54 / 31 فى ربع النهائى الذى أقيم أمس، السبت، بينما فاز الأهلى فى نفس الدور على نيامى بطل النيجر بنتيجة 44 / 18.