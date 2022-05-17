شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يعود اليوم من المغرب بـ13 ميدالية بالدورى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود بعثة منتخب الكاراتيه اليوم إلى القاهرة قادمة من المغرب بعد التتويج بـ 13 ميدالية متنوعة بمنافسات الدورى العالمى، التى أقيمت فى الفترة من 13 إلى 15 مايو الجارى.

وتوج لاعبو منتخب الكاراتيه بـ 13 ميدالية متنوعة فى منافسات بطولة الدورى العالمى للكاراتيه، مقسمة الى 5 ذهبيات، و5 فضيات، و3 برونزيات.

وحقق الذهبيات كل من ريم أحمد، دهب ياقوت ، عبدالله ممدوح ، يوسف عماد ، وطه طارق ، وعلى مستوى الفضيات والتى وصلت الى 5 ميداليات تحققت عن طريق احلام حمدي ، منه شعبان ، محمد صلاح ، أحمد ايمن بالاضافة إلى علي الصاوي، وفيما يخص البرونزيات فاحرزها كل من فريال اشرف ، حبيبة حلمي، حازم أحمد.