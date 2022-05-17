عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كلوب يجيب.. هل يغيب محمد صلاح عن نهائي دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 17 مايو 2022

الخليج 365

كشف يورجن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، عن موقف محمد صلاح وفيرجيل فان دايك، ثنائي فريقه، من المشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا.



ويخوض ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا 2022 أمام ريال مدريد في العاصمة الفرنسية باريس يوم 28 مايو الحالي.

وكان محمد صلاح قد أُجبر على الخروج في الدقيقة 33 من مواجهة تشيلسي (السبت) في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بسبب إجهاد واضح في الفخذ، بينما خرج فان ديك في الدقيقة 90 بسبب إصابة عضلية، مما أحاط الشكوك حول قدرتهما على اللحاق بالنهائي أمام ريال مدريد.

لكن حسب ما أكده كلوب في تصريحات نقلها موقع "ThisIsAnfield" البريطاني، فإن صلاح وفان دايك سيكونان جاهزين للعب في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأضاف: "كلاهما على ما يرام، لذا سيكون الهدف لكليهما أن يشاركا مرة أخرى في عطلة نهاية الأسبوع (في الدوري الإنجليزي)" .

وتابع: "عليهما أن يشاركا بالشكل الصحيح، سواء على مقاعد البدلاء أو أساسيين، لا أعرف، سنرى الأنسب لكي يصلا لنهائي دوري أبطال أوروبا في كامل جاهزيتهما".

واستمر: "نحن إيجابيون للغاية ولا شك لدينا بخصوص المباراة النهائية، أنا واقعي جدا بشأن مباراة ولفرهامبتون، لكنهما لن يشاركا الثلاثاء (أمام ساوثهامبتون)".

ومن المقرر أن يلعب ليفربول أمام ساوثهامبتون في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي (الثلاثاء)، ثم أمام ولفرهامبتون في الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل، قبل أن يلتقي مع ريال مدريد في النهائي المرتقب.