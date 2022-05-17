شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تصريحات نجوم سلة الأهلي بعد التتويج بلقب دوري السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي بدوري سوبر السلة للمرة السادسة في تاريخ النادي، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 88-75، في المباراة الخامسة والفاصلة من سلسلة النهائي.

عبر إيهاب أمين، لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز بلقب دوري السوبر للمحترفين، بعد الفوز على الاتحاد السكندري في ختام منافسات البطولة.

وأوضح أن اللقب كان يمثل أهمية كبيرة لفريق «رجال سلة الأهلي»، من أجل إتمام العلامة الكاملة بالفوز بكل البطولات التي شارك بها خلال الموسم الجاري، وليؤكد جدارته بما حققه من تتويجات خلال الموسم.

وأشار إيهاب أمين إلى أن «رجال سلة الأهلي» دخل الموسم بطموحات كبيرة، وكان هناك إصرار من جانب الجهاز الفني واللاعبين على ضرورة إنهاء الموسم بالفوز بكل الألقاب، وهو ما تحقق بفضل دعم مجلس الإدارة ومساندة الجماهير.

وحرص اللاعب في ختام حديثه على إهداء اللقب إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا أن الموسم الجديد سوف يشهد الاستمرار في المنافسة للفوز بكل البطولات.

وعبر مودي الجارحي، كابتن الفريق الأول لكرة السلة «رجال»، عن سعادته بالفوز بلقب بطولة دوري السوبر، مؤكدًا أن الجميع تعاهد منذ بداية الموسم على بذل أقصى ما يمكن من مجهود من أجل إسعاد الجماهير.

وأشار إلى أن فريق «رجال سلة الأهلي» واجه صعوبات في المباراة الفاصلة أمام الاتحاد السكندري، إلا أن رجال الأهلي نجحوا في التفوق وحسم البطولة لصالحهم. ووجه الجارحي الشكر إلى مجلس إدارة النادي وجماهير الأهلي على المساندة والدعم خلال الفترة الماضية الذي كان سببًا مباشرًا في التتويج بالألقاب. وتوج الفريق الأول لكرة السلة بطلًا لدوري السوبر للمحترفين لكرة السلة موسم 2021/2022 بعد الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة الخامسة ضمن سلسلة «best of 5» بنتيجة 88-75، في المباراة التي جمعتهما على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وعبر عمر طارق، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال»، عن سعادته بتتويج الفريق بلقب دوري السوبر بعد ‏الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة الفاصلة التي أقيمت اليوم على صالة الدكتور حسن ‏مصطفى.‏

وأكد طارق أن الفوز بلقب دوري السوبر هو تتويج لجهود الفريق على مدار الموسم، والعمل ‏الشاق والتركيز الكبير بحثًا عن إضافة المزيد من الألقاب للنادي وتحقيق الخماسية لإسعاد ‏الجماهير.‏

وأضاف لاعب «سلة الأهلي»: «واجهنا فريقًا يستحق كل احترام وتقدير وهو الاتحاد السكندري، ‏وقدمنا أقصى ما لدينا خلال المباراة من أجل الفوز باللقب».‏

وأشار طارق إلى أن الفريق كان في قمة تركيزه اليوم منذ بداية المباراة، واستطاع أن يحسم ‏الفوز بالمباراة ويتوج باللقب عن جدارة.‏

واختتم عمر طارق تصريحاته مؤكدًا أن روح الفانلة الحمراء كلمة السر في جميع انتصارات ‏الفريق، وأن الجيل الحالي قادر على إضافة المزيد من الألقاب خلال الفترة المقبلة.‏

وأكد سيف سمير، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، أن تتويج الفريق بلقب دوري سوبر السلة جاء بعد مجهود كبير من اللاعبين والجهاز الفني خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن مواجهة الاتحاد في المباراة الختامية جاءت بعد مشوار طويل بذله الفريق حتى الوصول إلى المرحلة الختامية، ولهذا تعاهدنا على القتال والتحلي بالإصرار للتتويج باللقب الغالي وإهدائه لجماهير الأهلي، التي تساندنا في الضراء قبل السراء وتستحق التحية والتقدير.

وأوضح أن الجهازالفني شرح للجميع نقاط القوة والضعف في المنافس، ولهذا خضنا المباراة الختامية بقوة ورغبة ملحة لتحقيق الفوز، وهو ما تحقق لنصعد جميعًا لمنصات التتويج ونسعد الجماهير التي وقفت إلى جوارنا في كل المواقف السابقة، ونعاهدها من الآن على عدم التفريط في أي بطولة نشارك فيها.

وأعرب أحمد إسماعيل، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب دوري السوبر للمحترفين على حساب الاتحاد السكندري بنتيجة 88-75.

وقال: «الحمد لله على الفوز والتتويج باللقب، لإسعاد جماهير الأهلي بعد استعادة لقب دوري سوبر السلة».

وأضاف: «الروح القتالية والعزيمة التي تحلى بها الفريق كانت من أهم عوامل حسم لقب دوري السوبر، بعد مشوار طويل حافل بالجهد والعرق».

وواصل: «الاتحاد السكندري منافس قوي، ولكن الحمد لله نجحنا في حسم سلسلة مباريات النهائي والتأهل لبطولة إفريقيا للأندية الموسم المقبل».

ووجه مروان سرحان، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي، الشكر إلى جميع اللاعبين ‏والجهاز الفني بعد الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة الفاصلة اليوم، والتتويج بلقب دوري ‏السوبر، كما وجه الشكر إلى جماهير النادي الداعمة للفريق.‏

وقال لاعب «سلة الأهلي»: «حققنا الفوز ببطولة غالية على الجميع، وأضفنا لقبًا غائبًا عن النادي ‏منذ سنوات بعد مجهود كبير من اللاعبين والجهاز الفني على مدار الموسم».‏

وأشار سرحان إلى أن التتويج بخمس بطولات هذا الموسم لم يأتِ من فراغ، ولكن رسالة تأكيد ‏على أن هناك منظومة عمل متكاملة بداية من مجلس الإدارة الداعم للفريق والجهاز الفني ‏واللاعبين.‏

وشدد مروان سرحان على أن روح الفانلة الحمراء دائمًا ما تكون كلمة السر في الانتصارات ‏والمواجهات الكبرى، وهو ما حدث اليوم أمام فريق الاتحاد السكندري الذي يستحق كل احترام ‏وتقدير.

وتوج «رجال سلة الأهلي» بلقب دوري السوبر للمحترفين، بعد الفوز على فريق الاتحاد ‏السكندري ‏في المباراة الأخيرة من الدور النهائي الذي أقيم بنظام «‏best of 5‎‏».‏

وقال عمرو الجندي، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، إن الفوز بلقب دوري السوبر للمحترفين يأتي تتويجًا لموسم استثنائي نجح خلاله الفريق في الفوز بكل الألقاب التي نافس عليها.

وأوضح أن فريق «رجال سلة الأهلي» بدأ الموسم بشكل مميز، وواصل عروضه القوية، في ظل ما قام به مجلس إدارة النادي من جهد كبير لدعم الجهاز الفني واللاعبين، وأن الفوز بهذه البطولات انعكاس طبيعي لنجاح منظومة الأهلي.

وأضاف أن «رجال سلة الأهلي» سوف يواصل السير في طريق البطولات خلال الموسم القادم، لافتًا إلى أن هناك حالة من الحماس لدى الفريق بشكل عام للفوز بكل البطولات خلال الفترة القادمة.

وأشار إبراهيم الجمال، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال»، إلى أن «رجال سلة الأهلي» حققوا لقب ‏دوري السوبر عن جدارة، بعد الفوز على فريق الاتحاد السكندري في المباراة الفاصلة التي ‏أقيمت مساء اليوم.‏

وأضاف الجمال: «جميع اللاعبين تعاهدوا قبل بداية المباراة على الفوز باللقب الغائب عن النادي ‏منذ سنوات. اليوم أكدنا أن سلة الأهلي رجال، نجحوا في إضافة لقب غالٍ وعزيز على ‏النادي والتتويج باللقب الخامس خلال هذا الموسم».‏

وأكد لاعب «سلة الأهلي» أن مواجهات الاتحاد دائمًا ما تكون ماراثونًا بين الفريقين، وأن المباراة ‏الفاصلة شهدت منافسة قوية، ولكن روح الفانلة الحمراء ظهرت من خلال إصرار اللاعبين ‏وحماسهم على الفوز باللقب.‏

وأعرب عمر عزب، لاعب الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي، عن سعادته بتتويج الفريق ‏بلقب دوري السوبر بعد الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة الفاصلة التي أقيمت اليوم على ‏صالة الدكتور حسن مصطفى.‏

وقال عزب: «أشكر جميع اللاعبين والجهاز الفني على المجهود الكبير الذي بذله الجميع من أجل ‏استعادة بطولة غائبة عن النادي منذ سنوات».‏

وأهدى لاعب «سلة الأهلي» الفوز باللقب إلى جماهير النادي الداعمة للفريق خلال الفترة الماضية التي أكدت ثقتها في قدرات اللاعبين الذين استطاعوا أن يرسموا الفرحة على وجوههم اليوم.‏