شكرا لقرائتكم خبر عن متعب: على الأهلي الضغط لمنع جاساما.. والوداد ليس طرفا في أزمة نهائي إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى عماد متعب، نجم الأهلي السابق ونائب رئيس رابطة الأندية، أن الوداد المغربي ومسئوليه وجماهيره ليسوا طرف في أزمة الأهلي مع الكاف بشأن أزمة ملعب نهائي إفريقيا، والقصة كانت مع الكاف وهناك تقصير من الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال متعب، في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورت: "الأهلي الجزء الأول يضمن حقوقه في نهائي دوري أبطال إفريقيا وبعدها يبدأ التخطيط والتجهيز للمباراة، وهناك تلميحات بأن بكاري جاساما هو حكم المباراة النهائية، وعلى الأهلي أن يرفض رفضا تاما، والأهلي لعب السوبر الإفريقي في قطر ولذلك انتقلنا للعبه في قارة آسيا، وعليه أن يطلب حكام أجانب ولو على الأقل حكام الفار ليضمن العدالة والحفاظ على حقوقه".

وأضاف: "الملعب يتم تقسيمه نصفين نصفه لجمهور الوداد والنصف الآخر لجمهور الأهلي وعلى الأهلي شراء 50% من التذاكر حتى لو سيعرضه للخسارة للتقليل من عدد جماهير الخصم والتأكد من عدم حضور جماهير في المدرجات المخصصة له بخلاف جماهيره، والتخفيف على الضغط الذي سيقع على اللاعبين".

واستطرد: "لا بد أن أضع ضغط على الاتحاد الأفريقي حتى لا يحدث تلاعب وفي كل المواقف السابقة نكون رد فعل ولم نكن فعل في كثيرا من المواقف، ولو حدث وحصل الأهلي على 50% من تذاكر الحضور وتفاجأ بحضور جماهير الوداد في كل أرجاء المدرجات عليه التقدم باحتجاج".

وأردف: "لو الكاف أصر على تعيين بكاري جاساما لإدارة نهائي إفريقي بالتأكيد سيكون للاتحاد الأفريقي توجه من أجل توجيه كأس أفريقيا لصالح فريق معين، وسيكون له دور في تعجيز وتكتيف اللاعبين من خلال منحهم الإنذارات".

واختتم متعب تصرياته قائلا: "على مجلس الأهلي التحرك من الآن للضغط لعدم تعيين بكاري جاساما لإدارة نهائي إفريقيا والتحرك جديا للحفاظ على حقوقه لدى الكاف".