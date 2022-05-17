شكرا لقرائتكم خبر عن قابيل حكما لمباراة الجونة والمقاصة.. وفرحان لفيوتشر والاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قررت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، اختيار الحكم محمد عباس قابيل لإدارة مباراة الجونة والمقاصة بالدورى اليوم فى الأسبوع الـ19، ويعاونه تامر رشاد وحسن مصطفى وأحمد ناصر حكم رابع، ومصطفى مدحت حكم فيديو وهيثم الشريف حكم مساعد فيديو.

كما قررت لجنة الحكام اختيار الحكم وائل فرحان لمباراة فيوتشر والاتحاد السكندرى بالدورى اليوم، ويعاونه يوسف البساطى وعماد العقاد مساعدان، ومحمود رشدى حكم رابع، ومصطفى عثمان حكم فيديو وعلاء صبرى حكم مساعد فيديو.

ويناقش مسئولو نادي فيوتشر طلب نظرائهم فى الأهلي الخاص بشراء أحمد عاطف مهاجم الفريق، والذى أصبح أحد أهم المطلوبين داخل القلعة الحمراء، بعد تألقه الكبير هذا الموسم، ومن المقرر أن يُفعّل مسئولو نادي فيوتشر بند شراء أحمد عاطف من وادى دجلة هذا الموسم على أن يكون وقتها من حق النادى التصرف فى اللاعب سواء بيعه أو الإبقاء عليه.

وبدأ مسئولو الأهلي تحديد مطالبهم الفنية بخلاف المقابل المادى فى الصفقة، حيث استقر مسئولو فيوتشر على طلب استعارة لاعبين من الأهلي ضمن الصفقة فى مقدمتهم حسام حسن وكريم فؤاد.

وشارك أحمد عاطف مع فيوتشر فى 10 مباريات خلال الموسم الجارى، سجل 5 أهداف وصنع هدفاً، بمعدل دقائق لعب 799 دقيقة.

وأغلق الجهاز الفني لفريق فيوتشر، بقيادة علي ماهر، صفحة مباراة فاركو، والتى جمعت الفريقين بمنافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري العام، وانتهت بفوز فاركو بهدف نظيف، استعداداً للقاء القادم أمام الاتحاد السكندري.