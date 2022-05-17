شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء 17 / 5 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل منافسات الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم بإقامة ثلاث مباريات قوية، حيث يلتقى الجونة مع مصر المقاصة، ويصطدم فيوتشر بالاتحاد السكندري، وتختتم مواجهات اليوم بالمباراة الأهم بين الزمالك وطلائع الجيش.



موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم الثلاثاء 17 / 5 / 2022 موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم الثلاثاء 17 / 5 / 2022 بلتقى فريق الزمالك أمام نظيره طلائع الجيش وتقام المباراة اليوم الثلاثاء 17 مايو، ويُلعب اللقاء باستاد القاهرة الدولي، وتبدأ المباراة في الساعة التاسعة مساء. ويحتل الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة من 18 مباراة، على الجانب الآخر، يتواجد طلائع الجيش في المركز التاسع برصيد 23 نقطة من 18 مباراة. موعد مباراة الجونة والمقاصة اليوم الثلاثاء 17 / 5 / 2022ويستقبل فريق الجونة على ملعبه خالد بشارة بالغردقة، نظيره مصر المقاصة في مباراة قوية لحساب الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، وهي المباراة المقرر إقامتها فى الرابعة عصر اليوم الثلاثاء. موعد مباراة الجونة والمقاصة اليوم الثلاثاء 17 / 5 / 2022ويستقبل فريق الجونة على ملعبه خالد بشارة بالغردقة، نظيره مصر المقاصة في مباراة قوية لحساب الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، وهي المباراة المقرر إقامتها فى الرابعة عصر اليوم الثلاثاء.





موعد مباراة فيوتشر والاتحاد السكندرى اليوم الثلاثاء 17 / 5 / 2022وفي المباراة الثالثة، يحل فريق الاتحاد السكندري ضيفا ثقيلا على فيوتشر فى مباراة قوية تجمع الفريقين فى السادسة والنصف مساءً على ملعب السلام بالأسبوع الـ19 من مسابقة الدوري الممتاز.