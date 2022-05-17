شكرا لقرائتكم خبر عن أوجستي: الروح والإصرار وراء الفوز بسوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر أوجستي بوش، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته بنجاح الفريق في الفوز بلقب دوري السوبر للمحترفين، بعد الفوز على الاتحاد السكندري في الجولة الأخيرة من نهائي البطولة.

وقال: «سعيد للغاية بالفوز باللقب. واجهنا فريقًا قويًّا هو نادي الاتحاد السكندري الذي يعتبر منافسًا قويًّا بعد أن تقابلنا في 11 مواجهة خلال الموسم الجاري، وشهدت نتائج متكافئة بيننا».

وأضاف: «الروح والإصرار قادانا للفوز باللقب الصعب. كنا نعلم جيدًا أن المباراة صعبة».

وأكد المدير الفني الإسباني لـ«رجال سلة الأهلي» أنه سعيد بدعم جماهير النادي له الذي يشعر به بشكل مباشر، وأنه يتقبل رأي الجماهير بشكل عام، موجهًا الشكر لكل من يدعم الفريق.

وتوج الفريق الأول لكرة السلة بطلًا لدوري السوبر للمحترفين لكرة السلة موسم 2021/2022، بعد الفوز على الاتحاد السكندري في المباراة الخامسة ضمن سلسلة «best of 5» بنتيجة 88-75، في المباراة التي جمعتهما على مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.