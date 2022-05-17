شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الكبير الوادي: لدي موسم في عقدي مع سموحة.. وأحلم باللعب للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الكبير الوادي، لاعب فريق سموحة، إن هدف اللاعبين والإدارة هذا الموسم هو التواجد في المربع الذهبي بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، مشيرا إلى أن عودة الفريق للانتصارات في الفترة الأخيرة ساعد الفريق بشكل كبير.

وأضاف عبد الكبير، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "ما زال هناك موسم في عقدي مع فريق سموحة، وكل ما أثير بشأن توقيعي للزمالك ليس صحيح".

وعن نهائي دوري أبطال أفريقيا قال: "أشجع الوداد للتتويج باللقب أمام الأهلي، وخوض النهائي في المغرب سيكون رائع ودرجة حرارة مثالية".

وتابع: "عبد الله السعيد أفضل لاعب فى الدوري المصري ويعتبر مثلي الأعلى، ولا توجد مفاوضات بشكل رسمي وجميع المفاوضات تتم شفهيا".