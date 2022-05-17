شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم الثلاثاء 17 / 5 / 2022 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الزمالك مباراة مهمة مع نظيره طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين كعادة لقاءات الناديين في السنوات الأخيرة.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

تقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، ويسعى البرتغالى فيريرا المدير الفني للزمالك لاستعادة نغمة الانتصارات للإستمرار على قمة المسابقة أملا فى تعثر الأهلى بمؤجلاته الأربعة المقبلة، ويغيب عن الزمالك في مباراة الليلة كل من طارق حامد للإيقاف بسبب الحصول على الإنذار الثالث في مواجهة إنبى، ومحمود عبد الرازق شيكابالا بسبب الإصابة، فيما يستعيد الفارس الأبيض جهود إمام عاشور بعد غيابه في مباراة إنبى بسبب الإيقاف.

تقديم مباراة الزمالك والإسماعيلى 150 دقيقة بسبب نهائى دورى أبطال أوروبا

وقررت رابطة الأندية المحترفة تقديم موعد مباراة الإسماعيلي والزمالك فى الأسبوع الـ 21 من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها يوم 28 مايو الجاري على ملعب القاهرة الدولي.

ويقام اللقاء فى السادسة والنصف مساءً بدلًا من التاسعة، لإتاحة الفرصة أمام جماهير الكرة المصرية لمشاهدة مباراة ليفربول وريال مدريد فى نهائي دوري أبطال أوروبا. تأجيل قمة الأهلى والزمالك فى الدور الثانى للدورى تأجيل قمة الأهلى والزمالك فى الدور الثانى للدورى تأجلت قمة الدور الثانى من الدورى المصرى بين الزمالك والأهلى، والمقرر لها ضمن منافسات الجولة 20 من المسابقة، وتقرر أن تقام 8 مباريات من الجولة 20 خلال الفترة من 21 إلى 24 مايو الجارى، بينما سيقام لقاء الزمالك ضد الأهلي على ملعب السلام يوم 19 يونيو المقبل.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والطلائع

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع اليوم الثلاثاء بالدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.