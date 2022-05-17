شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرحب بقيد حمدى علاء فى الموسم الجديد عقب انتهاء الإعارة بسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت إدارة نادي الزمالك حمدي علاء، لاعب وسط الفريق المعار إلى سموحة، على المستوى المميز الذي يقدمه مع الفريق السكندري منذ انضمامه على سبيل الإعارة في يناير الماضي.

وتحدث مسئولو الزمالك مع حمدي علاء مؤكدين له أنه يعتبر مستقبل الفريق، وأن المستوى الذي يقدمه مع الفريق السكندري يؤهله للقيد في الزمالك الموسم المقبل، خاصة أنه ناشئ وسيكون إضافة قوية للفريق في وسط الملعب.

وتألق حمدى علاء مع سموحة بشكل خطف الأنظار، خاصة المباريات الأخيرة، أبرزها أمام الاتحاد الاسبوع الماضى وأمس الإثنين أمام المصرى التى فاز فيه سموحة بهدفين نظيفين أحرز أحدهما وتألق بشكل لافت.

من ناحية أخرى بدأ مسئولو نادى الزمالك التحرك لحسم صفقة النيجيري جون إيبوكا، مهاجم إنبي، خاصة بعدما ظهر اللاعب بمستوى متميز مؤخرا، وأصبح محط أنظار معظم أندية الدورى الممتاز.

ويرغب الزمالك فى حسم صفقة جون إيبوكا وضم اللاعب من إنبى، قبل الأهلى الذى تحرك هو الآخر لحسم الصفقة لصالحه، خاصة أن الزمالك كان سبق الأحمر فى التحرك نحو ضم اللاعب.

ونجح إيبوكا فى لفت الأنظار بشدة بعد تألقه اللافت بقميص إنبي هذا الموسم ونجاحه في إحراز 9 أهداف حتي الآن ليدخل المنافسة على لقب هداف الدوري بعد ملاحقته لمتصدر قائمة الهدافين أحمد سيد زيزو والذي أحرز حتى الآن 11 هدفا.

ويعتبر إيبوكا صاحب الـ25 عاما من أبرز الأجانب في الدوري المصري، حيث يؤدي بشكل جيد تحت قيادة مديره الفني حلمي طولان من الموسم الماضي.