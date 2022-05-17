شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صالح: سموحة ينافس فيوتشر وفاركو على المركز الرابع بجدول الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح أحمد صالح، المدرب العام لفريق سموحة، بأن المنافسة على المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز تشهد صعوبة، حيث إن المنلين المنافسين هم فيوتشر و فاركو للقرب فى عدد النقاط .

وقال أحمد صالح، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الاستمرار فى النتائج الإيجابية يحتاج مجهودا كبيرا، ونتمنى لسموحة الاستمرارية فى حصد النقاط لحصد المركز الرابع و المشاركة في البطولات الأفريقية.

وفاز فريق سموحة على نظيره المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم لسموحة حمدي علاء في الدقيقة 20 من هجمة مرتدة سريعة، وعزز مروان حمدي تقدم سموحة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 40 من متابعة لتسديدة قوية من خارج المنطقة، ونجح حسن علي لاعب المصري البورسعيدي في إحراز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 85 .

بهذه النتيجة عزز سموحة موقعه فى المربع الذهبى لجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة جمعها من 19 مباراة، حيث فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 27 هدفا واستقبلوا 22 هدفا.