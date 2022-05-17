شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يهنئ رجال السلة بدوري السوبر.. ويشيد باستحواذهم على كل البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة النادي الأهلي، على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة السلة «رجال» وجهازهم الفني والإداري والطبي عقب الفوز ببطولة دوري السوبر للمحترفين على حساب نادي الاتحاد السكندري.

وحرص مجلس إدارة النادي الأهلي على التواجد في صالة الدكتور حسن مصطفى لمؤازرة لاعبي الأهلي على النزول إلى أرضية الملعب عقب المباراة، وتوجيه تحية خاصة لكل منظومة فريق السلة، الذي قدم أداءً مميزًا هذا الموسم وحصد كل البطولات (منطقة القاهرة - دوري المرتبط - كأس مصر - البطولة العربية للأندية - دوري السوبر للمحترفين).

وأشاد مجلس إدارة النادي الأهلي بالأداء الرجولي للاعبين وروحهم العالية وإصرارهم على الفوز الذي تحقق لهم بعد توفيق الله والجهد الكبير الذي بذلوه طوال المباراة.

وعبر المجلس عن تقديره الخاص لما حققه فريق السلة هذا الموسم من نتائج رائعة، فضلًا عن الروح الطيبة بين كافة عناصر المنظومة، والتعاون الواضح بينهم والتكاتف، لتحقيق كل البطولات وإسعاد جماهير الأهلي التي تستحق الكثير.‎