شكرا لقرائتكم خبر عن هل يحسم الزمالك صفقة رمضان صبحي خلال الصيف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باتت صفقة رمضان صبحي، لاعب وسط بيراميدز والمنتخب الوطني، وانتقاله إلى الزمالك، حديث الشارع الأبيض، خاصة بعدما ترددت أنباء أن اللاعب قرر عدم استمراره مع النادى السماوى خلال الموسم المقبل.

وتؤكد المصادر أن رمضان صبحى أبدى موافقته على الانتقال للزمالك في الصيف المقبل، عقب رفع إيقاف القيد عن الزمالك وانتهاء عقوبة منع القيد والتي تنتهي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر داخل إدارة الزمالك أن رمضان صبحي أبدى ترحيبه بعرض الزمالك، ووافق على العرض المالي المقدم من النادي، وأتم اتفاقه على كافة التفاصيل ويتبقي فقط إنهاء المفاوضات مع مسئولي نادي بيراميدز، في ظل ارتباط اللاعب بعقد ممتد لموسمين مقبلين.

من ناحية أخرى عاد المغربى محمد أوناجم، صانع ألعاب الزمالك، لقائمة الفريق استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، المقرر إقامتها غدا، في إطار فعاليات الجولة الـ19 للدورى بعد غياب 45 يوما.

وجاءت قائمة الزمالك في لقاء طلائع الجيش على النحو التالى:-

فى حراسة المرمى.. محمد أبو جبل - محمد عواد

فى الدفاع.. محمود علاء - محمد عبد الغنى - محمود الونش - عبد الله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثى.

فى الوسط.. إمام عاشور - محمد أشرف روقا - يوسف أوباما - إسلام جابر - محمد أوناجم - أشرف بن شرقى - أحمد زيزو - أيمن حفنى.

فى الهجوم.. عمر السعيد - سيف الجزيرى - سيف جعفر.

يذكر أن آخر مباراة خاضها محمد أوناجم مع الزمالك كانت أمام ساجرادا الأنجولى في الجولة السادسة لدور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا في الأول من ابريل الماضى ومن وقتها خرج صانع الألعاب المغربى من حسابات المدير الفني للزمالك تماما .

وارتبط اسم أوناجم بالرحيل عن الزمالك بنهاية الموسم الجارى، فى ظل هبوط مستواه وابتعاده عن المشاركة بشكل أساسى ورغبة اللاعب فى اللعب، بالإضافة إلى ارتباط اسمه بالانتقال للوداد المغربى.