شكرا لقرائتكم خبر عن حسن عمار: المصري "جاب آخره" من التحكيم.. ولا نستحق الهزيمة من سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح حسن عمار، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، النار على التحكيم المصري بعد الهزيمة أمام سموحة بهدفين مقابل هدف.

وقال عمار فى تصريحات تليفزيونية: "المصري فاض به الكيل من التحكيم المصري ولن نصمت أمام ما يحدث ضدنا من أخطاء تحكيمية ولا نستحق الهزيمة أمام سموحة".

وأضاف: "الهدف الثاني لسموحة من خطأ واضح لصالح المصري، واتمني أن يكون هناك تحسن فى النتائج خلال الفترة المقبلة".

وفاز فريق سموحة على نظيره المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم لسموحة حمدي علاء في الدقيقة 20 من هجمة مرتدة سريعة، وعزز مروان حمدي تقدم سموحة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 40 من متابعة لتسديدة قوية من خارج المنطقة، ونجح حسن علي لاعب المصري البورسعيدي في إحراز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 85 .

بهذه النتيجة عزز سموحة موقعه فى المربع الذهبى لجدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة جمعها من 19 مباراة، حيث فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 27 هدفا واستقبلوا 22 هدفا.