شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يعلن استدعاء أحمد حجازى لمباراتى غينيا وإثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة إيهاب جلال، استدعاء أحمد حجازى، مدافع اتحاد جدة السعودى، ضمن قائمة اللاعبين المحترفين في الخارج لمباراتى غينيا وإثيوبيا يومى 5 و9 يونيو المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

وتأكد الجهازان الفني والطبى لمنتخب مصر من شفاء أحمد حجازى تماما من الإصابة التى لحقت به فى بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بالكاميرون، ليصبح جاهزا للمشاركة فى المباريات المقبلة.