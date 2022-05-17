اتحاد الكرة يكشف لمصراوي عن مفاجأة بشأن أحمد حجازي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم عن مفاجأة في قائمة المحترفين التي أعلنها الجهاز الفني لمنتخب مصر بأن اسم أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي سقط سهوا.

وكان اسم أحمد حجازي غاب عن القائمة التي أعلنها اتحاد الكرة في البداية، قبل أن يعلن أن الجهاز الفني لمنتخب مصر قرر استدعاء اللاعب بعد التأكد من تعافيه من الإصابة.

وقال المصدر -الذي طلب عدم ذكر اسمه- في تصريحات لمصراوي: "أحمد حجازي سقط سهوا من القائمة التي تم الإعلان عنها، والجهاز يعلم أن اللاعب جاهز طبيا منذ أيام".

وتعافى أحمد حجازي تماماً من الإصابة التي لحقت به في بطولة أمم أفريقيا الأخيرة بالكاميرون التي حصد منتخب مصر وصافتها، ليصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة في المباريات المقبلة.

يذكر أن منتخب مصر بقيادة المدير الفني الجديد إيهاب جلال يستعد لمباراتي غينيا وأثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار يومي 5 و9 يونيو المقبل.