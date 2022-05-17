كلوب يعلن حالة صلاح وموقفه من نهائي الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، غياب كل من الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق وزميله الهولندي فيرجيل فان دايك عن مواجهة ساثهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، مشيرا إلى أنهما سيلحقان بنهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ليفربول لمواجهة مضيفه ساوثهامبتون مساء غد الثلاثاء بالجولة الـ37 للدوري الإنجليزي، قبل أن يستضيف فريق وولفرهامبتون في الجولة الأخيرة لبريميرليج يوم الأحد، ثم سيواجه ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال يوم 28 مايو الجاري.

وكان محمد صلاح تعرض للإصابة خلال مواجهة تشيلسي بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت الماضي ولم يتمكن من استكمال المباراة التي انتهت بتتويج الريدز بعد فوزه بركلات الترجيج، كما تم استبدال فيرجيل فان دايك مدافع الفريق للسبب نفسه.

وقال يورجن كلوب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة ساوثهامبتون المقرر إقامتها في ملعب سانت ماري: "صلاح وفان دايك سيغيبان، لكن كلاهما على ما يرام ولذلك سيكون الهدف أن يتمكنان من المشاركة مرة أخرى أمام وولفرهامبتون".

وأضاف المدرب الألماني: "لا أعرف إذا كانا سيتمكنان من المشاركة أمام وولفرهامبتون بشكل أساسي أو سيتواجدان على مقاعد البدلاء أو سيتم منحهم عدد من الدقائق، سنرى ذلك، لأن ذلك سيكون مثاليًا لنهائي دوري أبطال أوروبا".

وتابع: "لا شك لدينا بخصوص مشاركتهما في المباراة النهائية، أنا واقعي جدًا بشأن مباراة وولفرهامبتون، ولكن لن يكونا متاحين غدًا أمام ساوثهامبتون".

وردا على حقيقة اهتمام ليفربول بالتعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان، أكد كلوب: "بالطبع نحن مهتمون بكيليان مبابي، لست أعمى".

وأكمل: "ليس لدي ما أقوله بشأن هذا الأمر لكن بينه وبين ليفربول كل شيء جاهز وعلى ما يرام، من الواضح أننا نحبه وإذا كنت لا تحبه فعليك أن تسأل نفسك".

وأتم المدير الفني لليفربول قائلا: "لكن لا يمكننا أن نكون جزءًا من هذه المعارك (سباق ضم مبابي)، يجب أن تكون هناك أندية أخرى معنية، ولكن هذا جيد ولا يزال لاعبا عظيما".