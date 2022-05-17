رسميا.. إيقاف فهد المولد 18 شهرا بسبب المنشطات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات يوم الثلاثاء إيقاف فهد المولد لاعب اتحاد جدة 18 شهراً لثبوت تعاطيه مادة محظورة.

وجاء في بيان لجنة الرقابة على المنشطات: "إيقاف فهد المولد عن المشاركة في جميع المنافسات الرياضية داخليا وخارجيا لمدة 18 شهرا، ويبدأ منذ فترة الإيقاف المؤقت في 28 مارس من العام الجاري".

وأضاف البيان: "حظر مشاركة فهد المولد في المنافسات الرياضية خلال فترة عدم الأهلية وعودة الرياضي للتدريب تكون خلال مدة آخر شهرين من فترة عدم أهلية الرياضي".

وأوضح بيان اللجنة أن المادة المحظورة تسمى Furosemide وهي مادة محظورة رياضيا أثناء وخارج المنافسات الرياضية وأن اللاعب قدم العينة A في 23 مارس قبل أن يستلم نتيجتها في الـ27 من الشهر نفسه، مشيرا إلى أن اللاعب تنازل عن حقه بفتح وتحليل العينة B.

وأشارت اللجنة إلى أن القرار قابل للاستئناف خلال 21 يوما من تاريخ القرار.