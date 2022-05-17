بمشاركة النني.. نيوكاسل يحول حلم أرسنال في دوري الأبطال إلى كابوس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تلقى فريق أرسنال خسارة صادمة على يد نيوكاسل في الجولة قبل الأخيرة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بهدفين نظيفين على ملعب سانت جيمس بارك.

نيوكاسل رفع رصيده إلى 46 نقطة في المركز 12 في جدول الترتيب، ليواصل مهمة تحسين مركزه بعد ضمان البقاء.

أرسنال تلقى صدمة عنيفة حولت حلم ظهوره في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل إلى كابوس.

توقف رصيد أرسنال عند 66 نقطة في المركز الخامس بفارق نقطتين عن توتنهام الذي انفرد بالمركز الرابع قبل جولة النهاية.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري محمد النني أساسيا حتى نهاية اللقاء، لكنه لم ينجح في مساعدة فريقه على تحقيق الفوز في اللقاء.

وتقلصت فرص أرسنال في الظهور بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في ضرورة فوزه على إيفرتون بالجولة الأخيرة، وخسارة توتنهام أمام نوريتش سيتي الذي هبط رسميا إلى الدرجة الأدنى بالفعل.