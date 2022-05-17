الزمالك يواجه طلائع الجيش لاستعادة الانتصارات في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يستعد نادي الزمالك لمواجهة طلائع الجيش، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري WE المصري.

ويدخل الزمالك المباراة متصدراً جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، بينما يقع طلائع الجيش في المركز العاشر برصيد 23 نقطة.

ويبحث نادي الزمالك عندما يصطدم طلائع الجيش، على عودة الانتصارات مرة أخرى في بطولة الدوري، بعدما تعرض للهزيمة في الجولة الماضية أمام إنبي بثنائية نظيفة.

ويضع الزمالك الفوز على طلائع الجيش أمام عينيه، من أجل الابتعاد بصدارة الدوري عن أقرب منافسيه بيراميدز والأهلي.

وعلى الجانب الأخر، يرغب طلائع الجيش في مواصلة النتائج الإيجابية في بطولة الدوري، ومحاولة الوصول لمركز أعلى في جدول ترتيب الدوري المصري.

ويدخل الزمالك المباراة وهو غائب عنه كل من طارق حامد للإيقاف ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" للإصابة، بينما شهدت قائمة الزمالك عودة محمد أوناجم وإمام عاشور.

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة 19 من الدوري المصري

التاريخ: 17 أبريل 2022

التوقيت: 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1

الملعب: استاد القاهرة الدولي