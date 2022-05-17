سموحة يتجاوز المصري بثنائية ويُزيد من معاناته في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق نادي سموحة فوزاً ثميناً على نظيره المصري البورسعيدي، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري WE المصري.

وافتتح حمدي علاء أهداف اللقاء لصالح سموحة بعد كرة أمامية من الهاني سليمان وصلت إلى صديق كالابا ليمرر الكرة إلى حمدي علاء المنطلق إلى داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة أرضية سكنت يسار المرمى.

وعزز مروان حمدي أهداف الفريق السكندري، بعدما أبعد حارس المصري تسديدة عبد الكبير الوادي ليتابعها مروان حمدي بتسديدة أخرى من داخل منطقة الـ6 ياردات سكنت المرمى.

وألغى حكم المباراة هدفاً سجله مروان حمدي لصالح سموحة، بعد العودة لتقنية الفيديو التي أكدت وجود إعاقة من أحمد حمص لأحمد الشيخ في منتصف الملعب قبل إحراز الهدف.

وقلص حسن علي النتيجة لصالح المصري، بعدما لعب أحمد الشيخ كرة عرضية أبعدها دفاع سموحة بشكل خاطيء لتصل الكرة إلى حسن علي الذي سدد كرة أرضية سكنت المرمى.

ورفع سموحة رصيده من النقاط إلى 33 نقطة في المركز الرابع، بينما توقف رصيد المصري عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر.