الامارات | الوصل وعجمان يتحفزان للمركز الخامس

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل وعجمان يتحفزان للمركز الخامس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسعى كل من الوصل وعجمان إلى إنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة عندما يلتقي الفريقان في الجولة 24 من دوري أدنوك للمحترفين، الساعة 6:15 ليلاً على استاد الوصل في زعبيل، إذ يتحفز كل منهما للانقضاض على المركز الخامس.

ويحتل «الإمبراطور» المركز السادس في لائحة الترتيب برصيد 32 نقطة متساوياً بالرصيد نفسه مع النصر، وبفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي الذي يحتل المركز الخامس برصيد 33 نقطة، بينما يمتلك «البرتقالي» في رصيده 29 نقطة في المركز التاسع.

ويدخل «الفهود» اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما عاد الفريق إلى تحقيق الانتصارات بتغلبه في الجولة الماضية على الظفرة بهدف دون رد، عقب خسارته في «الديربي» أمام النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

في المقابل لا يختلف الوضع بالنسبة إلى عجمان الذي يسعى إلى العودة إلى الانتصارات التي غابت عن الفريق في الجولتين الماضيتين بخسارته أمام الجزيرة وتعادله مع الوحدة، بينما يعد التقدم إلى المركز الخامس أكبر حافز بالنسبة إلى عجمان لإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة.

وتعد هذه المواجهة الثالثة التي تجمع الفريقين في الموسم الحالي.

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