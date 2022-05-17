الامارات | «الصقور» يخشى سيناريو الهبوط اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «الصقور» يخشى سيناريو الهبوط اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض فريقا الإمارات وضيفه العروبة عند الساعة السادسة والربع مساء اليوم، مباراة في غاية الأهمية، ضمن الجولة الـ24 لدوري أدنوك للمحترفين، لكونها ستسهم بشكل كبير في رسم ملامح الفرق التي ستغادر الأضواء باتجاه الدرجة الأولى.

ويبلغ رصيد «الصقور» 10 نقاط، والعروبة 14 نقطة، في المركزين الأخيرين، وينافسهما على تفادي الهبوط فريق الظفرة (18 نقطة)، قبل ثلاث جولات على ختام الدوري.

ويتطلع الفريقان إلى تحقيق نتيجة الفوز للحفاظ على حظوظ البقاء لموسم آخر بين الكبار، وخصوصاً فريق الإمارات الذي يحتاج إلى الفوز، وخسارة الظفرة أمام شباب الأهلي اليوم، للاستمرار بالمنافسة على البقاء، بينما ستقود خسارته وفوز أو تعادل الظفرة للهبوط من دوري أدنوك للمحترفين.

وسيسهم فوز الظفرة مع تعادل أو خسارة العروبة في تأجيل الحسم لجولة أخرى، وربما تبقى الأمور حتى الجولة الأخيرة.

وكان الفريقان قد التقيا في الدور الأول، وفاز العروبة بنتيجة (4-2).

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