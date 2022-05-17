الامارات | «بطل الدوري» في ضيافة النصر.. من يواصل الانتصارات

شكرا لقرائتكم خبر عن «بطل الدوري» في ضيافة النصر.. من يواصل الانتصارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل فريق العين بطل دوري أدنوك للمحترفين ضيفاً ثقيلاً على النصر في استاد آل مكتوم في ختام الجولة 24 من البطولة، وذلك عند الساعة 21:00 مساءً، ويهدف «الزعيم» إلى استمرار تقديم النتائج الإيجابية وختام البطولة بأفضل شكل ممكن وأكبر عدد من النقاط، وفي المقابل يهدف صاحب الأرض إلى تحقيق الفوز ليواصل انتصاراته بعد أن حقق فوزين متتاليين على الوصل وشباب الأهلي.

العين أحكم قبضته على اللقب رقم 14 عقب الفوز بالجولة الماضية على الجزيرة بخماسية نظيفة، بينما نجح النصر في استمرار صحوته وتحقيق الفوز على شباب الأهلي لينهي صيام سنوات من عدم تحقيق الفوز في استاد راشد، كما فاز النصر على الوصل في الجولة قبل الماضية، وتحقيق الفوز اليوم على العين يؤكد استمرار مزاجية لاعبي النصر، التي أنهت الموسم الحالي دون تحقيق أي لقب أو منافسة حقيقية في أي بطولة محلية. ونجح العين في تحقيق الفوز على النصر في مباراة الدور الأول بنتيجة 3-1، ويسعى لتأكيد تفوقه عليه اليوم بعدما فاز عليه أيضاً في مباراة كأس رئيس الدولة وأخرجه من دور الـ16، وهو ما يجعل المباراة ثأرية للاعبي العميد ولكنها دون أي تأثير في موقع الفريقين بالبطولة بعد أن أنهى العين البطولة، ويبحث النصر عن المركز الخامس.

وظهر لاعبو النصر بشكل مختلف تماماً في المباراتين الأخيرتين خصوصاً مع اقتراب الإعلان عن التعاقد مع مدرب جديد للفريق، وقد تواجد في مباراة الوصل لمشاهدة الفريق، ما أعطى اللاعبين الروح لتقديم أنفسهم بقوة أمام المدرب الجديد، ولكن هذا لم يحدث منذ بداية الدوري وكانت نتيجته خسارة المنافسة في أي لقب محلي هذا الموسم وتقديم موسم سيئ على مستوى العروض والنتائج.

وقد يبدأ مدرب العين، الأوكراني ريبروف، الاعتماد على الصف الثاني من اللاعبين في الجولات الثلاث الأخيرة وبداية من اليوم للوقوف على الحالة الفنية للاعبين قبل الموسم المقبل، ومن سيتواجد أو يتم إعارته من أجل دعم الفريق في مختلف الخطوط، خصوصاً أن الموسم الجديد يجب أن يكون فيه الزعيم جاهزاً فنياً وبدنياً لخوض أكثر من منافسة، منها بطولة دوري أبطال آسيا، إضافة إلى البطولات المحلية الأخرى.

وتعرض العين لخسارة واحدة فقط هذا الموسم ويملك أقوى خط دفاع حيث تلقى 16 هدفاً فقط في البطولة حتى الآن، إضافة إلى أقوى خط هجوم بـ51 هدفاً في 23 جولة، ما أعطاه الأفضلية هذا الموسم ليحقق لقب البطولة دون أي عناء وبفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه، وبالتأكيد سيبحث عن عدم تلقي أي خسارة ليحافظ على سجله الرائع في البطولة حتى الآن.

• يسعى النصر إلى مواصلة انتصاراته بعد أن حقق فوزين متتاليين على الوصل وشباب الأهلي.



• يمتلك العين أقوى خط هجوم بـ51 هدفاً في 23 جولة.

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