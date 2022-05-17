الامارات | بني ياس يطمع بالمركز «الخامس».. والشارقة بالوصافة

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يطمع بالمركز «الخامس».. والشارقة بالوصافة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستقبل فريق بني ياس في الساعة التاسعة من مساء اليوم، ضيفه الشارقة على استاد الشامخة، ضمن الجولة الـ24 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، وهو لايزال يتمسك برغبته في إنهاء الموسم بالمركز الخامس، الذي يشهد منافسة رباعية مع كل من شباب الأهلي والنصر والوصل على التوالي.

ولا يمر «السماوي» بأفضل حالاته في الوقت الراهن، إذ لم يتذوق طعم الانتصار منذ مارس الماضي، حينما فاز على النصر 2-1، ومن وقتها تعادل في مباراتين وخسر مثلهما.

ويحتل الفريق المركز الثامن برصيد 30 نقطة، وتفصله ثلاث نقاط فقط عن المركز الخامس الذي يحتله شباب الأهلي (33 نقطة)، وسيكون إنهاء الموسم خامساً فرصة لتحسين صورة الفريق، لكن سيتطلب منه الفوز في لقاء اليوم، وفي المواجهتين المقبلتين أمام شباب الأهلي واتحاد كلباء، وانتظار تعثر شاب الأهلي الخامس، والنصر السادس 32 نقطة، والوصل السابع 32 نقطة.

وفي المقابل، يخوض الشارقة (48 نقطة) بقيادة مدربه الروماني أولاريو كوزمين تحدياً من أجل الاحتفاظ بالوصافة، وذلك بعد حسم العين لقب المسابقة في الجولة الماضية، إذ يتنافس مع كل من الوحدة الثالث 46 نقطة، والجزيرة الرابع 45 نقطة لحسم المركز الثاني.

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