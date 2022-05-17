الامارات | كارتاجينا: سيكون رائعاً فوز الإمارات على أستراليا لمواجهة بلدي بيرو

شكرا لقرائتكم خبر عن كارتاجينا: سيكون رائعاً فوز الإمارات على أستراليا لمواجهة بلدي بيرو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب اتحاد كلباء، البيروفي ويلدر جوس كارتاجينا ميندوزا، إنه «سيكون رائعاً أن يتمكن منتخب الإمارات من الفوز على أستراليا في الملحق المؤهل لكأس العالم في قطر 2022، وأن يواجه منتخب بلده بيرو (الأبيض) في الملحق الدولي المؤهل مباشرة إلى النهائيات العالمية».

وقال كارتاجينا إن منتخب الإمارات يمتلك المؤهلات التي تجعله قادراً على بلوغ كأس العالم. وأكد أن سعادته كبيرة بحمل قميص كلباء، مشيراً إلى أن الأجواء مميزة في النادي، كما قال إن لديه ثقة كبيرة بالإمكانات المميزة التي يتمتع بها زملاؤه في الفريق، وخص بالذكر منهم حبيب الفردان وعبدالسلام محمد وسلطان عادل.

وتطرق كارتاجينا إلى العديد من الموضوعات في الحوار التالي مع «الإمارات اليوم»، مؤكداً أن لديه الكثير ليقدمه للفريق في المباريات المقبلة، ووصف الفوز على الوحدة بأنه من أسعد لحظاته في الإمارات.

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