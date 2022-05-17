اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

الوصل - عجمان 18:15

الظفرة - شباب الأهلي 18:15

الإمارات - العروبة 18:15

الوحدة - اتحاد كلباء 21:00

بني ياس - الشارقة 21:00

خورفكان - الجزيرة 21:00

النصر - العين 21:00

ساوثهامبتون - 22:45

الجونة - مصر المقاصة 18:00

فيوتشر - الاتحاد 20:30

الزمالك - طلائع الجيش 23:00

الدوري الجزائري

شبيبة القبائل - شبيبة الساورة 20:30

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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