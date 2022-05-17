الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
الوصل - عجمان 18:15
الظفرة - شباب الأهلي 18:15
الإمارات - العروبة 18:15
الوحدة - اتحاد كلباء 21:00
بني ياس - الشارقة 21:00
خورفكان - الجزيرة 21:00
النصر - العين 21:00
ساوثهامبتون - ليفربول 22:45
الجونة - مصر المقاصة 18:00
فيوتشر - الاتحاد 20:30
الزمالك - طلائع الجيش 23:00
الدوري الجزائري
شبيبة القبائل - شبيبة الساورة 20:30
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