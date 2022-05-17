الامارات | أنس جابر سادسة في أعلى تصنيف للاعبة عربية في كرة المضرب

شكرا لقرائتكم خبر عن أنس جابر سادسة في أعلى تصنيف للاعبة عربية في كرة المضرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باتت التونسية أنس جابر أعلى لاعبة عربية في تصنيف رابطة المحترفات «دبليو تي ايه» لكرة المضرب، بعد ارتقائها أمس، إلى المركز السادس الأفضل في مسيرتها في أعقاب وصولها الأحد إلى نهائي دورة روما للألف على الملاعب الترابية.

وتقدّم جابر، أول عربية دخلت لائحة الـ10 الأوليات في العالم العام الماضي، هذا العام مستويات مميزة، وذلك بعد أن توجت منذ 10 أيام بلقب دورة مدريد للألف، الأكبر في مسيرتها والثاني بعد برمنغهام الانجليزية العام الماضي. وعطفاً على المستويات التي تقدمها أخيراً، ستكون جابر (27 عاماً) من أبرز المرشحات لبلوغ نهائي بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، التي تنطلق في 22 مايو الجاري.

وتقدمت التونسية إلى المركز السادس على حساب التشيكية كارولينا بليشكوفا التي تراجعت إلى الثامن.

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