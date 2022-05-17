الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تراجع

تراجع مدرب بأحد أندية دوري المحترفين عن توصية سابقة كان قد تقدم بها إلى إدارة النادي بالاستغناء عن لاعب أجنبي، بعدما ظل هذا اللاعب يقدم في الفترة الأخيرة مستويات فنية عالية.

رفض

صدم مدرب في دوري أدنوك المحترفين مدافعاً برفض طلبه الظهور في آخر ثلاث جولات بالمسابقة، بعدما غاب عن المشاركة هذا الموسم مع فريقه في جميع البطولات التي شارك فيها، إذ علل المدرب سبب الرفض برغبته في الاحتفاظ بالتشكيلة التي اعتمد عليها منذ بداية الموسم.

مدرب

علمت «الإمارات اليوم» أن أحد أندية دوري المحترفين يدرس التعاقد مع المدرب الصربي ماركو نيكوليتش، بعدما تلقى السيرة الذاتية للمدرب البالغ من العمر 42 عاماً، والذي سبق له تدريب العديد من الأندية في أوروبا، أبرزها بارتيزان الصربي، ولوكوموتيف موسكو الروسي.

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