اعرف ماذا قال أبطال أفريقيا للقاهرة بعد التتويج باللقب الـ15 في تاريخ الأهلي

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القاهرة - سامية سيد - قال أحمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، إن الفوز بلقب بطولة أفريقيا للأندية على حساب نادي الترجي التونسي يعتبر علامة فارقة في موسم الفريق، بعد أن واجه غياب التوفيق على الصعيد المحلي.

وشهد الشوط الأول من المباراة تميزًا كبيرًا للاعبين في تنفيذ الإرسال والإعداد المميز، لينتهي بتقدم «رجال طائرة الأهلي» بنتيجة 25- 22، واستمر التفوق في الشوط الثاني بفضل حائط الصد القوي مع مستوى مميز من جانب اللاعبين لينتهي لصالح الأهلي بنتيجة 25-22.

وجاء الشوط الثالث ليشهد أداءً مميزًا من جانب لاعبي «رجال طائرة الأهلي» من خلال الضربات الساحقة والتعامل المثالي مع ضربات المنافس، قبل أن ينتهي لصالح الترجي بنتيجة 26-24، وحسم «رجال طائرة الأهلي» الشوط الرابع بنتيجة 25-17 بعد أداء قوي ومشرف ليتوج الفريق باللقب.

وتوج فريق «رجال طائرة الأهلي» بلقب البطولة الأفريقية للأندية للمرة الخامسة عشرة في تاريخه بعد الفوز على الترجي التونسي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في تونس.

وأكد صلاح أن الجهاز الفني واللاعبين تعاملوا مع البطولة بمنتهى الجدية والإصرار على الفوز من أجل مصالحة الجماهير التي تستحق أن تفرح بكل بطولة يحققها النادي.

وأضاف: «خضنا موسمًا صعبًا للغاية وعانينا من الضغوط، ولم يكن مقبولًا بالنسبة إلينا أن نفوت الفرصة دون الحصول على بطولة مهمة بحجم بطولة إفريقيا».

وأشار إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد القتال من أجل الفوز بكل البطولات، خاصة أن الفريق يملك مجموعة من الخبرات والشباب قادرة على تحقيق تطلعات الجماهير.

وتوج فريق «رجال طائرة الأهلي» بلقب البطولة الأفريقية للأندية للمرة الخامسة عشرة في تاريخه بعد الفوز على الترجي التونسي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في تونس.

وعبر عبد الله عبد السلام، كابتن الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي عن سعادته بالفوز بلقب بطولة أفريقيا للأندية على حساب فريق الترجي التونسي، مؤكدًا أنها بطولة مهمة في توقيت مثالي بختام الموسم.

وأوضح أن البطولة كانت ضرورية للغاية من أجل تعويض جماهير الأهلي عن الإخفاق في المشوار المحلي لظروف خارجة عن إرادة الجميع، لافتًا إلى أن اللاعبين تعاهدوا على العودة من تونس بكأس البطولة.

وأضاف: «الجيل الحالي من لاعبي رجال طائرة الأهلي يملك العقلية القادرة على الفوز بكل البطولات، وأنه سوف يتم البناء على ما تحقق من إنجاز، والموسم المقبل سوف يكون مغايرًا للغاية».

وكان فريق رجال طائرة الأهلي قد نجح في الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أشواط مقابل شوط، ليحصد اللقب الإفريقي للمرة الخامسة عشرة.

وأوضح عبد الحليم عبو، لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، أن فريقه استحق التتويج ببطولة إفريقيا للمرة الخامسة عشرة في تاريخ النادي.

وأضاف عبو أن الجهاز الفني واللاعبين استعدوا جيدًا لتلك البطولة، وكان الهدف الرئيسي هو التتويج بها والعودة بالكأس إلى القاهرة.

وقال عبو إن الأهلي فرض سيطرته على المنافسين في البطولة، إذ تمكن من الفوز في كل المباريات بنتيجة 3/0 باستثناء المباراة النهائية التي خسر فيها الأهلي شوطًا واحدًا فقط لكنه تمكن في النهاية من الفوز.

وأعرب حسام يوسف، لاعب فريق الكرة الطائرة بالنادي، عن سعادته بتتويج الأهلي بالبطولة الإفريقية، التي حققها اليوم بعد التغلب على الترجي التونسي ٣-١ في مجموع الأشواط، وذلك عن جدارة واستحقاق.

وأوضح يوسف: «خضنا النهائي بمعنويات عالية وكان لدينا ثقة كبيرة في قدرتنا على التتويج وحصد اللقب بعد جهد كبير خلال البطولة قدمه اللاعبون والجهاز الفني».

وقال لاعب «رجال طائرة الأهلي» إنه يهدي اللقب الإفريقي لزملائه والجهاز الفني وإدارة النادي وجماهيره الداعمة للفريق طوال الوقت وفي مختلف البطولات.

وأكد حسام يوسف في ختام تصريحاته أن الأهلي كان الأحق بالتتويج بالرغم من قوة الترجي وكل المنافسين خلال البطولة، إلا أن العزيمة والإصرار وروح الفانلة الحمراء قادت الأهلي إلى منصة التتويج.

وأبدى عبد الرحمن الحسيني، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، سعادته الغامرة بالتتويج ببطولة إفريقيا للأندية بعد الفوز على الترجي في النهائي ومصالحة جماهير الأهلي بعد خسارة لقب الدوري.

وقال: «ذهبنا لتونس من أجل الفوز فقط، وعقدنا جلسة قبل السفر لضرورة التأكيد على التتويج باللقب».

وأضاف: «كنا نعلم أن جماهير الأهلي حزينة، وأن الفوز بلقب إفريقيا للأندية سيرسم الابتسامة على وجه الجماهير مرة أخرى».

وواصل: «واجهنا منافسًا صعبًا في المباراة النهائية، ولكن كنا على ثقة من قدرتنا على الفوز باللقب».

واختتم: «الحمد لله على الأداء الذي ظهرت عليه وهو بالتأكيد مجهود للفريق ككل وتوفيق من عند الله عز وجل، وأطمح للتتويج بالمزيد من الألقاب مع الأهلي».

وشدد محمد معوض، لاعب فريق الكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، أن التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية يمثل علامة فارقة في الموسم الحالي بعد غياب التوفيق في المشوار المحلي.

وأكد محمد معوض أن جميع لاعبي الفريق والجهاز الفني تعاهدوا على التتويج بالبطولة قبل السفر إلى تونس، وهو ما نجح فيه الفريق وأوفى بالعهد في نهاية البطولة، رغم مواجهة فريق الترجي صاحب الخبرات الكبيرة في البطولات الإفريقية والمدعوم بعاملي الأرض والجمهور.

وأشار معوض إلى أن البطولة الإفريقية قوية وضمت العديد من المدارس المتنوعة، إلا أن شخصية الأهلي تظهر في الأوقات الصعبة.

وتوج الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي بلقب بطولة إفريقيا للأندية التي أقيمت في تونس، بعد أن تغلب على فريق الترجي التونسي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين في ختام منافسات البطولة.

وأكد محمد عادل، لاعب فريق الكرة الطائرة رجال بالنادي، أن الأهلي حقق لقبًا مستحقًّا بعد الفوز على الترجي في تونس بنهائي البطولة الإفريقية للأندية.

وأضاف عادل أن التتويج باللقب الإفريقي هو خير تعويض لجماهير الأهلي وإدارة النادي الداعمة دائمًا للفريق بعد خسارة لقبي الدوري والكأس، وأن اللقب يؤكد جدارة الفريق بهذه الثقة.

واستكمل: «دخلنا البطولة بتركيز وإصرار لحصد اللقب، واليوم وفقنا الله بتتويج مستحق على حساب الترجي التونسي».

وأتم حديثه بالتأكيد على أن التتويج بالبطولة الإفريقية خطوة مهمة حاليًّا لاستعادة مسيرة البطولات والإنجازات للفريق بلقب إفريقي مهم للغاية.

وأوضح أحمد عبد العال، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة رجال، على سعادته الكبيرة بتحقيق بطولة إفريقيا للكرة الطائرة للمرة الخامسة عشرة.

وأضاف عبد العال أن هذه البطولة هدية «رجال طائرة الأهلي» لجماهير النادي ومجلس الإدارة الذين لم يفقدوا الثقة في فريق الطائرة رغم خسارة الدوري والكأس مؤخرًا.

وأشار أحمد عبد العال إلى أن «رجال طائرة الأهلي» استحق لقب بطولة إفريقيا للرجال ولم يخسر سوى شوط واحد فقط على مدار البطولة كان أمام الترجي في المباراة النهائية.