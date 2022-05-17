شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مصيلحي: ثقة الإدارة ودعم الجماهير وراء فوز طائرة الأهلي ببطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي، عن سعادته بحصول الفريق على لقب بطولة إفريقيا للأندية على حساب فريق الترجي التونسي بثلاثة أشواط مقابل شوط، في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم في تونس.

وقال مصيلحي: «الحمد لله على الفوز بلقب مهم وغالٍ على حساب منافس كبير بحجم نادي الترجي التونسي، وأشكر اللاعبين لأنهم كانوا رجالًا وعلى قدر المسئولية، ونجحوا في استعادة التوازن بعد خسارة الشوط الثالث».

وأشار إلى أن الفوز بالبطولة يعود إلى ثقة مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب في الفريق، وجلسة الكابتن الخطيب مع الجهاز الفني واللاعبين قبل السفر إلى تونس، مشيدًا بدعم الجماهير للفريق والثقة في قدرته على الفوز باللقب.

وأضاف: «كان موسمنا صعبًا للغاية وعانينا فيه من العديد من الأزمات بسبب الغيابات والإصابات. والحمد لله الرد كان عمليًّا وبشكل واقعي من خلال ختام الموسم ببطولة إفريقيا».

وشدد مصيلحي على أن فريق «رجال طائرة الأهلي» يضم مجموعة من اللاعبين أصحاب شخصية وطموح، وقادرين على تحقيق تطلعات الجماهير، وأن الفريق سوف ينافس على الفوز بكل البطولات في الموسم المقبل.