شكرا لقرائتكم خبر عن أوجستى بوش يحقق البطولة الخامسة مع سلة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق كرة السلة بنادى الأهلى بلقب دورى السوبر بعد التغلب على الاتحاد السكندري بنتيجة 88/75 فى المباراة الفاصلة التى جمعت الفريقين بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

ونجح الإسبانى أوجستى بوش، المدير الفني لفريق سلة الأهلى رجال، فى التتويج مع الفريق بالبطولة الخامسة، حيث سبق أن توج مع الأحمر بـ4 بطولات مختلفة، هى البطولة العربية للأندية، وبطولة دورى المرتبط، بالإضافة إلى بطولة منطقة القاهرة، وآخر بطولة كانت هى كأس مصر والتى توج بها على حساب الاتحاد السكندرى أيضا لتكون بطولة دورى السوبر هى اللقب الخامس فى مسيرة أوجستى مع الأهلى.

وتولى أوجستى تدريب الأهلى منتصف أغسطس الماضى، وقاد الفريق خلال بطولة منطقة القاهرة وتوج بلقبها بعد التغلب على الجزيرة في النهائي بالمباراة التي أقيمت على صالة استاد القاهرة الدولي، كما توج فى أكتوبر الماضى بلقب البطولة العربية التى استضافها نادى الاتحاد السكندرى، كأول لقب عربى فى تاريخ النادى الأهلى، بعد تحقيق العلامة الكاملة في المباريات التي تم خوضها، حيث تغلب على كل من حضر موت وداد بوفاريك، والفتح السعودى وبيروت اللبناني، والاتحاد السكندرى، والكويت الكويتى.

وفى نوفمبر توج مع الأحمر بلقب بطولة دورى المرتبط بالتغلب على الاتحاد السكندري بنتيجة 67/68 لتكون ثالث بطولة يتوج بها الفريق الأحمر مع الخواجة الإسبانى الذى استطاع أن ينتشل الأهلى من كبوته فى السلة، والتى كان ينافس على التواجد بالمربع الذهبى بها على مستوى بطولة السوبر ليستحق لقب المنقذ للسلة فى القلعة الحمراء، وفى أبريل الماضى توج أوجستى ببطولة كأس مصر على حساب الاتحاد السكندرى، وأخيرا بطولة السوبر.